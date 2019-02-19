Мошенники выдумали смертельное ДТП в Петербурге и снабдили его реальной фотографией

Письмо от знакомой с просьбой о помощи получил во вторник, 19 февраля, сотрудник «Фонтанки». Подробные детали чуть было не ввели в заблуждение, но спасла профессиональная привычка проверять информацию. Рассказываем о распространённом способе мошенничества на конкретном примере.

Вот так может выглядеть письмо от мошенников «ВКонтакте». Позже подтвердилось, что аккаунт был взломан, и спамили веерной рассылкой: «Помогите спасти мою маму от смерти, открыт срочный сбор денег на лечение». Фотография раскуроченной машины «в доказательства факта аварии» призвана вызвать страх и отключить мозг. Примерно туда же бьёт и выдуманный диагноз – на жалость.

В письме говорится, что ДТП, в котором пострадала мама, произошло 18 февраля. Указано точное время, а адреса нет. Конечно, пишущий мог бы и забыть его указать, но вот незадача – вчера, согласно статистике на странице ГИБДД «ВКонтакте», смертельных ДТП в Петербурге и Ленобласти не было. Кроме того, об аварии с такой в общем-то приметной машиной не сообщали ни СМИ, ни популярные паблики в соцсетях.

Окончательный ответ дал телефонный звонок девушке, якобы просившей о помощи. Она рассказала, что её страницу «ВКонтакте» взломали. Никакой аварии не было. А мама умерла пять лет назад.