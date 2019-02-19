Финский железнодорожный оператор VR выходит на российский рынок грузоперевозок

Национальный оператор финских железных дорог VR Group 19 февраля заявил об открытии дочерней компании в России, которая будет заниматься железнодорожными перевозками древесины. Свои первые вагоны с российским лесом перевозчик намерен отправить в Финляндию в конце 2019 года.

«Мы создаём российскую дочернюю компанию для приобретения и эксплуатации вагонов в РФ. Инвестиции отлично поддерживают нашу стратегию, поэтому мы будет активно стремиться к росту в новых регионах и укреплять конкурентоспособность. Мы также хотим улучшить обслуживание наших ключевых клиентов», – рассказал генеральный директор VR Group Рольф Янссон.

Процесс создания дочерней компании, полностью принадлежащей VR, запущен, в планах — начать работу в текущем году. В следующие два года планируется закупить 300 вагонов.VR намерен сдавать их в аренду финским клиентам своего логистического подразделения – VR Transpoint . «Дочка» будет выступать их оператором на территории России и заниматься планированием перевозок и техобслуживанием.

На первоначальном этапе VR намерен заняться перевозкой лесоматериалов из России в Финляндию для концерна Metsä Group. «Это совершенно новая операционная модель и решение для наших клиентов в сфере логистики», – заявил директор VR Transpoint Марти Коскинен.