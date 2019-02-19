Финский железнодорожный оператор VR выходит на российский рынок грузоперевозок
Национальный оператор финских железных дорог VR Group 19 февраля заявил об открытии дочерней компании в России, которая будет заниматься железнодорожными перевозками древесины. Свои первые вагоны с российским лесом перевозчик намерен отправить в Финляндию в конце 2019 года.
«Мы создаём российскую дочернюю компанию для приобретения и эксплуатации вагонов в РФ. Инвестиции отлично поддерживают нашу стратегию, поэтому мы будет активно стремиться к росту в новых регионах и укреплять конкурентоспособность. Мы также хотим улучшить обслуживание наших ключевых клиентов», – рассказал генеральный директор VR Group Рольф Янссон.
Процесс создания дочерней компании, полностью принадлежащей VR, запущен, в планах — начать работу в текущем году. В следующие два года планируется закупить 300 вагонов.VR намерен сдавать их в аренду финским клиентам своего логистического подразделения – VR Transpoint . «Дочка» будет выступать их оператором на территории России и заниматься планированием перевозок и техобслуживанием.
На первоначальном этапе VR намерен заняться перевозкой лесоматериалов из России в Финляндию для концерна Metsä Group. «Это совершенно новая операционная модель и решение для наших клиентов в сфере логистики», – заявил директор VR Transpoint Марти Коскинен.
Справка:
VR Group - национальный железнодорожный перевозчик Финляндии, который на внутреннем рынке был монополистом в течение последних 150 лет до недавнего времени, однако в 2017 году грузовые перевозки открылись для конкуренции. Первым конкурентом стала компания Fenniarail. По данным финского реестра, оборот дочерней компании VR Transpoint International (FI) Oy за 2017 год составил 11,3 млн евро, чистый убыток - 880 тыс. евро.
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