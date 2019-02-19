«"Единая Россия" поможет избавиться от залетного воронья среди наблюдателей». Депутат Романов рассказал, как изменится закон о выборах

Государственная дума в ближайшее время примет поправки к закону о выборах, регламентирующие правила наблюдения на участках для голосования. Как рассказал 19 февраля «Фонтанке» депутат нижней палаты российского парламента Михаил Романов, наблюдателям запретят ездить на выборы в другие регионы.

«Среди поправок, которые разрабатывали депутаты "Единой России", – изменения в правила наблюдения. Теперь следить за выборами сможет только наблюдатель с постоянной регистрацией в данном регионе, где проходят выборы, никакого залетного воронья», – рассказал Романов. Он отметил, что изменения разработаны по поручению президента в рамках либерализации закона о выборах. «Помимо этого будет отменена норма о заявлении наблюдателей за три дня до выборов, теперь они смогут прийти сразу на участок в день голосования», – уточнил парламентарий.

Ранее замсекретаря генсовета «Единой России» Ольга Баталина после заседания рабочей группы по совершенствованию избирательного законодательства при администрации президента РФ сообщила журналистам о намерении Государственной думы снизить порог муниципального фильтра до 5 процентов.