Danske Bank уходит из России и Прибалтики после скандала с отмыванием денег. Через банк могли отмыть 200 млрд евро
Danske Bank объявил о закрытии филиалов в России, Эстонии, Литве и Латвии после того, как банк заподозрили в отмывании денег через эстонское подразделение. Об этом говорится в сообщении финансового учреждения, опубликованном 19 февраля.
Временно исполняющий обязанности гендиректора Danske Bank Йеспер Нильсен признал, что «возможное отмывание денег в Эстонии оказало негативное влияние на эстонское общество». Он уточнил, что деятельность банка свернута по требованию FSA Эстонии (Financial Supervision Authority, финансовая инспекция).
Прекращение работы в России, Латвии и Литве связано не с требованиями фининспекции, а со «стратегией банка по борьбе с отмыванием денег», – говорится в сообщении Danske Bank.
Справка:
Напомним, Danske Bank фигурирует в трех уголовных делах в Дании, а также в США и Эстонии. В начале осени банк рассказал о результатах внутреннего расследования. Оно показало: через эстонское отделение граждане России и стран СНГ, всего 15 тысяч иностранцев, в период с 2007-го по 2015 годы провели незаконных транзакций на 200 миллиардов евро.
Глава Hermitage Capital Уильям Браудер для расследования схемы по отмыванию денег в Danske Bank нанял юриста фонда Сергея Магнитского. Тверской суд Москвы 29 декабря 2017 года заочно приговорил Браудера к девяти годам колонии и штрафу по обвинению в преднамеренном банкротстве и уклонении от уплаты налогов на сумму в 3,3 млрд рублей. Еще один приговор был вынесен в 2013 году — тогда предпринимателя также приговорили к девяти годам лишения свободы. По первому делу был осужден и Магнитский, он погиб в СИЗО. Браудер инициировал принятие так называемого «списка Магнитского», санкционных мер, предпринятых против ряда российских предпринимателей и представителей власти. Летом 2018 года Браудер потребовал у генпрокурора Эстонии возобновить дело об отмывании денег.