Danske Bank уходит из России и Прибалтики после скандала с отмыванием денег. Через банк могли отмыть 200 млрд евро

Danske Bank объявил о закрытии филиалов в России, Эстонии, Литве и Латвии после того, как банк заподозрили в отмывании денег через эстонское подразделение. Об этом говорится в сообщении финансового учреждения, опубликованном 19 февраля.

Временно исполняющий обязанности гендиректора Danske Bank Йеспер Нильсен признал, что «возможное отмывание денег в Эстонии оказало негативное влияние на эстонское общество». Он уточнил, что деятельность банка свернута по требованию FSA Эстонии (Financial Supervision Authority, финансовая инспекция).

Прекращение работы в России, Латвии и Литве связано не с требованиями фининспекции, а со «стратегией банка по борьбе с отмыванием денег», – говорится в сообщении Danske Bank.