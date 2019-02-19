Таможенники разоблачили в Петербурге группу, которая вывела за рубеж более 2,5 млрд рублей. Злоумышленники завышали стоимость медоборудования

Сотрудники Федеральной таможенной службы (ФТС) раскрыли преступную группу, которая вывела за рубеж более 2,5 млрд рублей. Как сообщает 19 февраля РИА «Новости», злоумышленники зарабоатаывали на поставках медицинского оборудования из Европы.

По версии следствия, злоумышленники завышали стоимость аппаратуры. Доказательства были найдены в ходе обысков в Петербурге и Ленинградской области. Участники преступной группы якобы заменяли на территории Эстонии оригинальные коммерческие документы поддельными, стоимость оборудования в них была завышена в несколько десятков раз.

«Злоумышленники использовали более 50 незаконно созданных юрлиц, на расчетных счетах которых аккумулировали и впоследствии переводили в иностранные банки крупные суммы», – рассказали в пресс-службе ФТС.

Уголовное дело возбуждено по статье 193.1 УК РФ («совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов»).