Любители погонять под угрозой. Автомобили учатся контролировать скорость самостоятельно

На всех новых автомобилях в Европе начиная с 2022 года может появиться обязательная система автоматического поддержания разрешенной скорости ISA (Intelligent Speed Assistancet). А это значит, что любители «втопить до пола» просто исчезнут как класс.

Суть нововведения в том, что автомобиль будет самостоятельно читать знаки, ограничивающие скорость, и использовать навигационную систему с GPS, чтобы определить максимально разрешенную скорость на данном участке дороги. После получения информации автомобиль примет меры, чтобы водитель не смог этот лимит превысить, пишет FleetPoint. Автомобиль не будет сам «нажимать на тормоз», если водитель слишком разгонится. Это было бы слишком опасно. Поэтому система просто ограничит мощность двигателя, не давая возможности двигаться быстрее.

Системы, аналогичные предлагаемой, уже устанавливаются на многие автомобили, но чаще всего их действия ограничиваются предупредительными сигналами водителю, при этом автоматика в управление не вмешивается. В новой системе, конечно, предусматривается возможность кратковременного превышения лимита скорости (скажем, при обгоне), но в целом для любителей погонять могут наступить тяжелые времена.

Далеко не все согласны с таким подходом. Первыми возражают производители спорткаров, ведь скорость это то, что отличает их автомобили. Более того, не подконтрольное водителю ограничение мощности двигателя может оказаться опасным в неожиданных ситуациях на дороге, например когда для избежания инцидента необходимо резкое ускорение.

Ассоциация европейских автопроизводителей ACEA считает такие меры излишними и предлагает сделать обязательной лишь систему предупреждения о превышении скорости. Их противники настаивают на том, что новая система будет гораздо более эффективной, чем весь существующий комплекс мер по соблюдению скоростного режима, включая полицейские спид-камеры.

Европейский парламент должен будет сделать выбор между двумя этими подходами в ближайший четверг.