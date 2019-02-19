Подозреваемого в организации поставок наркотиков диппочтой из Аргентины отправили на повторную психиатрическую экспертизу

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Напомним, что весной 2018-го в школе при российском посольстве в Буэнос-Айресе нашли 12 чемоданов с 362 кг белого порошка. Эти чемоданы были зарегистрированы как дипломатический багаж, который принадлежал одному из сотрудников посольства. Стоимость товара оценили в 50 миллионов евро.

Силовики России и Аргентины подменили наркотик мукой и провели совместную операцию, чтобы установить получателя. СМИ указывали, что кульминацией спецоперации была доставка в Москву чемоданов с наркотиками на самолете экс-главы ФСБ Николая Патрушева. Ее итогом стали аресты предполагаемых участников преступной группы.

В России были задержаны бывший завхоз посольства РФ в Аргентине Али Абянов, а также предприниматели Владимир Калмыков и Иштимир Худжамов. В Аргентине задержали полицейского Ивана Близнюка и сотрудника охраны аэропорта Александра Чикало.

Предполагаемого организатора схемы Андрея Ковальчука в марте задержали в Германии. Он заявил, что оставил в чемоданах в российском посольстве в Буэнос-Айресе только кофе, сигары и спиртные напитки, а в подмене их на белый наркотический порошок обвинил американские спецслужбы. Его экстрадировали в Россию в июле.