Происшествия
Подозреваемого в организации поставок наркотиков диппочтой из Аргентины отправили на повторную психиатрическую экспертизу
Возможного организатора поставок наркотиков из Аргентины в Россию Андрея Ковальчука отправили на повторную психиатрическую экспертизу. Об этом 19 февраля пишет «Интерфакс» со ссылкой на свой источник.
«Ковальчуку ранее была проведена амбулаторная экспертиза, по результатам которой он признан вменяемым. Однако следствие пришло к выводу о необходимости проведения стационарной психиатрической экспертизы, в связи с чем Ковальчук был госпитализирован в Центр психиатрии имени Сербского», — заявил собеседник агентства.
Адвокат Ковальчука Владимир Жеребенков отказался от комментариев.
Справка:
Напомним, что весной 2018-го в школе при российском посольстве в Буэнос-Айресе нашли 12 чемоданов с 362 кг белого порошка. Эти чемоданы были зарегистрированы как дипломатический багаж, который принадлежал одному из сотрудников посольства. Стоимость товара оценили в 50 миллионов евро.
Силовики России и Аргентины подменили наркотик мукой и провели совместную операцию, чтобы установить получателя. СМИ указывали, что кульминацией спецоперации была доставка в Москву чемоданов с наркотиками на самолете экс-главы ФСБ Николая Патрушева. Ее итогом стали аресты предполагаемых участников преступной группы.
В России были задержаны бывший завхоз посольства РФ в Аргентине Али Абянов, а также предприниматели Владимир Калмыков и Иштимир Худжамов. В Аргентине задержали полицейского Ивана Близнюка и сотрудника охраны аэропорта Александра Чикало.
Предполагаемого организатора схемы Андрея Ковальчука в марте задержали в Германии. Он заявил, что оставил в чемоданах в российском посольстве в Буэнос-Айресе только кофе, сигары и спиртные напитки, а в подмене их на белый наркотический порошок обвинил американские спецслужбы. Его экстрадировали в Россию в июле.