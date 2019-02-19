Skoda отзывает в России 16-летние «Октавии». В них могут оказаться «подушки-убийцы»

В России объявили очередной отзыв автомобилей из-за опасных подушек безопасности. Новая сервисная кампания коснулась чуть более полусотни старых Skoda Octavia.

Как сообщает 19 февраля пресс-служба Росстандарта, ООО «Фольксваген Груп Рус» отзывает 66 автомобилей Skoda Octavia, проданных на российском рынке с 2002 по 2003 год. На них могли быть установлены подушки безопасности водителя с повышенной влажностью пиротехнического заряда в газогенераторе. При раскрытии такой подушки во время ДТП от корпуса генератора могут отделяться фрагменты и травмировать находящихся в машине людей. Произведены ли эти подушки печально известной фирмой Takata, не уточняется.

На попавших под отзыв машинах уполномоченные дилеры Skoda заменят газогенераторы фронтальных подушек безопасности водителя. Работы проведут бесплатно.

По этой же причине в начале февраля Volkswagen отзывал в России столь же старые автомобили Caravelle, Golf и Passat. Одновременно Toyota и Lexus объявили об отзыве более 84 тысяч более свежих автомобилей – 2011-2018 годов. В случае японских машин проблемой стали как раз подушки Takata. Они известны тем, что при срабатывании у них может разорвать корпус газогенератора, и тогда осколки наносят серьезные увечья водителю и пассажирам. Известны пять смертельных случаев с машинами марки Honda. Отзывные кампании из-за подушек Takata продолжаются уже более пяти лет и коснулись миллионов автомобилей различных марок, причем не только японских.