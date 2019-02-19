Деньги есть, но не у вас. Резервы бюджета России превысили рекорд 2014 года

Остатки средств в федеральном бюджете по итогам прошлого года достигли почти 10,2 трлн рублей. Это рекорд с 2014 года.

По сравнению с 2017-м размер резервов вырос в 1,7 раза. Два года назад они составляли 6,19 трлн рублей, пишет 19 февраля РБК со ссылкой на данные Счетной палаты.

Это средства на рублевых счетах казначейства, банковских депозитах, купленная Минфином по бюджетному правилу иностранная валюта, средства Фонда национального благосостояния (ФНБ). В 2014 году рекорд составлял 10,17 трлн рублей.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин пояснил, что одна из причин существенного нарастания остатков в том, что министерства и ведомства постепенно накапливали деньги. Кроме того, правительство с задержкой переводило нефтегазовые доходы в ФНБ.

При этом сам Кудрин в феврале отмечал, что инфляция по итогам 2018 года в стране – выше прогноза, рост ВВП – ниже, реальные доходы граждан если и выросли, то на десятые доли процента, а правительству пока приходится «начинать с низкого старта».