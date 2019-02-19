Новость в картинке. Аналитики рассказали, каких машин в России больше всего. «Японцы» в тройке

По состоянию на 1 января 2019 года в России числится 43,5 миллиона легковых автомобилей. Аналитики агентства «Автостат» подсчитали, машины каких марок в нашей стане распространены больше всего.

Как говорится в релизе агентства 19 февраля, самой распространенной автомобильной маркой в России является LADA. На ее долю приходится 32% всех легковых автомобилей в стране – почти 14 миллионов. Среди иномарок же чаще всего в России встречаются Toyota – их насчитывается 3,8 миллиона. Третье место досталось еще одному «японцу» – Nissan, а следом идут корейские Hyundai и KIA.

В топ-10 также попали Renault, Chevrolet, Volkswagen, Ford и Mitsubishi. У остальных марок в российском автопарке машин меньше чем по миллиону.