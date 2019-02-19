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За попытку заработать на деле о стрельбе из угнанного BMW экс-сотрудник Центра «Э» получил условный срок

Подполковник Центра «Э» Эдуард Тугушев судом в Петербурге приговорен к условному сроку за покушение на мошенничество. Он признал вину в намерении заработать на угонщиках 4 млн. 

О приговоре 19 февраля сообщает пресс-служба судов Северной столицы. К 3 годам условно с двухлетним испытательным сроком экс-сотрудника Центра «Э» Тугушева приговорил Приморский районный суд. Как признался сам подполковник, он решил заработать, припугнув петербуржца, который был связан с кланом Андрея Паламаря (известного угонщика, работающего с машинами премиум-класса). На деле же мужчина отношения к угнанной в сентябре 2017 года в Московском районе «БМВ Х6» не имел. За уезжающей от хозяина иномаркой тогда была организована погоня, но похитители скрылись со стрельбой. Возбуждённое после этого уголовное дело было передано в Центр «Э». Мужчина, невиновный в угоне, под Новый, 2017 год передал Тугушеву и его подчиненному, майору Александру Свиридюку, почти всю сумму, на четвертом миллионе 16 января 2018 года у 31-го дома по Камышовой улице полицейских встретили коллеги из ФСБ. Майор успел сбежать, его до сих пор не нашли.

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