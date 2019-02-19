На Невском человек в падении столкнулся с троллейбусом. На дороге остались мандарин и яблоко

ДТП с участием троллейбуса в центре Петербурга продолжило серию неприятностей, происходящих сегодня с электротранспортом.

Последствия ДТП на Невском, около канала Грибоедова, застал проходивший мимо фотокорреспондент «Фонтанки»: рассыпанные по дороге продукты, стоящий троллейбус и прибывшие на место сотрудники ГИБДД.

В отделе пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области «Фонтанке» подтвердили факт ДТП. По предварительным данным, 19 февраля около 16 часов на Невском проспекте, 27, мужчина 1986 года рождения, управляя троллейбусом 22-го маршрута, в зоне регулируемого пешеходного перехода совершил наезд на мужчину лет 50 на вид. Пешеход в тяжёлом состоянии госпитализирован.

По одной из версий, мужчина уже заканчивал переходить дорогу и, потеряв равновесие, упал назад, на проезжую часть, где как раз ехал троллейбус.

По данным ГУП «Горэлектротранс», мужчина (как говорят очевидцы, похожий на бомжа) заканчивал переходить дорогу уже на запрещающий сигнал светофора и находился метрах в полутора от «зебры». Ступив на поребрик, он покачнулся и ударился о середину правого борта троллейбуса, ехавшего мимо, со стороны площади Труда. Троллейбус двигался на разрешающий сигнал светофора с низкой скоростью – ниже разрешённой скорости и средней скорости потока транспорта на Невском.

На троллейбусное движение на Невском проспекте инцидент не повлиял, задержки в движении не было, отметили в пресс-службе предприятия.