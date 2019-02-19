Госдума собирается дать возможность Петербургу снизить муниципальный фильтр на губернаторских выборах

Государственная дума намерена снизить верхний порог муниципального фильтра до 5%. Как пишет ТАСС, об этом 19 февраля сообщила журналистам замсекретаря генсовета «Единой России» Ольга Баталина после заседания рабочей группы по совершенствованию избирательного законодательства при администрации президента РФ.

«Партия «Единая Россия» поддержала предложения ЦИК РФ о снижении в два раза необходимого числа подписей муниципальных депутатов для прохождения фильтра — до 5%», – заявила Баталина.

Как рассказали «Фонтанке» двое депутатов Государственной думы от Петербурга – Сергей Боярский и Виталий Милонов, по их мнению, законопроект на федеральном уровне принять до единого дня голосования в сентябре успеют, дальше – вопрос к регионам.

В Петербурге в конце 2018 года уже правили закон о выборах губернатора, однако ни депутаты от партии власти, ни врио губернатора Александр Беглов поправку о снижении муниципального фильтра не поддержали. Глава комитета по законодательству городского парламента Денис Четырбок сообщил «Фонтанке», что новых подобных инициатив на рассмотрении парламента нет. «Дальнейшие наши действия будут зависеть от того, когда вступят поправки в федеральный закон», – добавил он.

Муниципальный фильтр — барьер на выборах губернаторов в регионах. На данный момент в Петербурге, чтобы зарегистрироваться кандидатом в губернаторы, нужно собрать 10 % подписей (около 160) от всех муниципальных депутатов Петербурга из ⅔ муниципальных советов.

Представители оппозиционных партий неоднократно заявляли, что таким образом власти ограничили возможность участвовать в выборах кандидатов не от власти. На данный момент в Петербурге более 90 процентов муниципальных депутатов избраны от «Единой России».