За одобрение теракта в метро Петербурга арестован водитель «Яндекс.Такси». Ему припомнили аудиозаписи почти двухлетней давности

В Петербурге в следственный изолятор отправлен 27-летний водитель «Яндекс.Такси» Алишер Джураев. Его заподозрили в публичном оправдании террористического акта в метрополитене 3 апреля 2017 года. Одобрительные записи он якобы разместил в тот же день, задержали его на днях.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, меру пресечения Джураеву избрали в Приморском райсуде на два месяца, до 18 апреля. Дело возбуждено по части 2 статьи 205.2 УК «Публичное оправдание терроризма».

По версии следствия, Джураев через несколько часов после взрыва в метро опубликовал в приложении «Zello» на канале «Путеводитель в исламское государство» два аудиофайла с оправданием теракта.

По данным «Фонтанки», подозреваемый является гражданином Таджикистана, имеет двух малолетних детей, работает водителем «Яндекс.Такси». Задержали его 19 февраля на Парашютной улице возле 52-го дома, где он снимал квартиру.

При теракте в метрополитене погибли 16 пассажиров, в том числе предполагаемый смертник Акбаржон Джалилов. Потерпевшими признаны 112 человек. Обвинение предъявлено 11 лицам. Росфинмониторинг оценил подготовку и исполнение взрыва в 150 тысяч рублей. Расследование завершено, первое слушание в Ленинградском окружном военном суде назначено на 25 февраля.