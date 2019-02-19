Заграница поможет. Новая версия обрушения и еще шесть тезисов из заявления ректора ИТМО
Ректор ИТМО Владимир Васильев подвел первые итоги обрушения университетского корпуса на Ломоносова. «Фонтанка» собрала главные цитаты: сноса здания-памятника не планируется, восстановление из руин займет один или два года, а предварительный ущерб измеряется 70 миллионами. Помощь вузу готовы оказывать из США и Израиля. Намекнул Васильев и на возможную причину обрушения.
- Ректор знал об аварийном состоянии перекрытия
- Полное обследование состояния корпуса на Ломоносова не проводилось никогда
- Сумма ущерба от 70 млн рублей
- Обрушившийся корпус решили не сносить
- Возможная причина обрушения — в советской надстройке
- Помощь ИТМО в восстановлении предлагают со всего мира
- У преподавателя, которую вывел губернатор, «стрессовая ситуация»
1 Ректор знал об аварийном состоянии перекрытия
– Одно перекрытие действительно было признано аварийным (доски сгнили на 90%). Это место было закрыто для доступа, и там работы не проводились. И это перекрытие не разрушено — оно стоит. Те помещения, где произошло ЧП, были признаны ограниченно работоспособными. В переводе на нормальный язык — там не предполагалось разрушений, обвалов. Сегодня мы должны были заключать договор на проведение укрепительных работ по этому перекрытию. Естественно, сейчас этого договора нет.
– В договоре с «ПетербургРеставрацией» также были прописаны укрепительные работы, к которым не приступали. Они должны были начаться во второй половине февраля.
2 Полное обследование состояния корпуса на Ломоносова не проводилось никогда
– Мы никогда не проводили обследование всего здания. Обследование проводилось на тех участках, где предполагались ремонтно-реставрационные работы.
3 Сумма ущерба от 70 млн рублей
– Понятны потери лабораторно-технической базы. По предварительной оценке, это около 70 млн рублей. Больше всего пострадали химико-биологический кластер, наши нанотехнологи, материаловеды, физики. Многие из этих кластеров сотрудничали с зарубежными партнерами, мы уже проводили переговоры о перенесении сроков многих научных работ и исследований. Договорились, что их закончат за рубежом и сроки переносить не будут.
4 Обрушившийся корпус решили не сносить
– Восстановление точно будет. По нашим оценкам, это может занять от одного года до двух лет.
5 Возможная причина обрушения — в советской надстройке
– Не хотелось бы, чтобы «ректор назвал причину обрушения». Но хотел бы напомнить, что основное здание было построено в 1871 году. И там кирпичная кладка в разрушенной части сохранилась. В 1962 году к корпусу были выполнены надстройки (два этажа). Там где-то кирпич, где-то полкирпича обвязки, мы смотрели с сотрудниками МЧС.
6 Помощь ИТМО в восстановлении предлагают со всего мира
– Многие мои коллеги, не только из Петербурга, не только ректоры, в том числе из Москвы, наши коллеги из Израиля и США спрашивают, чем можно помочь. Финансово. К нам едут белорусы, чтобы посмотреть, чем помочь. Сообщество сплотилось перед бедой.
7 У преподавателя, которую вывел губернатор, «стрессовая ситуация»
– Наталия Серебрянская, которая была с группой вьетнамских и китайских студентов, психологически не то чтобы в тяжелом состоянии, но еще находится в стрессовой ситуации.
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Справка:
Обрушение кровли и деревянных перекрытий пяти этажей корпуса ИТМО произошло 16 февраля. Из здания были эвакуированы 86 студентов и преподавателей, пострадавших и погибших нет. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при строительных работах. Ремонтировала исторический корпус ООО «ПетербургРеставрация». Совладелец компании поделился своим видением, почему могли рухнуть пять этажей в здании на улице Ломоносова.