Заграница поможет. Новая версия обрушения и еще шесть тезисов из заявления ректора ИТМО

1 Ректор знал об аварийном состоянии перекрытия

– Одно перекрытие действительно было признано аварийным (доски сгнили на 90%). Это место было закрыто для доступа, и там работы не проводились. И это перекрытие не разрушено — оно стоит. Те помещения, где произошло ЧП, были признаны ограниченно работоспособными. В переводе на нормальный язык — там не предполагалось разрушений, обвалов. Сегодня мы должны были заключать договор на проведение укрепительных работ по этому перекрытию. Естественно, сейчас этого договора нет.

– В договоре с «ПетербургРеставрацией» также были прописаны укрепительные работы, к которым не приступали. Они должны были начаться во второй половине февраля.