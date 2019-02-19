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Заграница поможет. Новая версия обрушения и еще шесть тезисов из заявления ректора ИТМО

Заграница поможет. Новая версия обрушения и еще шесть тезисов из заявления ректора ИТМО

Ректор ИТМО Владимир Васильев подвел первые итоги обрушения университетского корпуса на Ломоносова. «Фонтанка» собрала главные цитаты: сноса здания-памятника не планируется, восстановление из руин займет один или два года, а предварительный ущерб измеряется 70 миллионами. Помощь вузу готовы оказывать из США и Израиля. Намекнул Васильев и на возможную причину обрушения.

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19.02.2019 17:26
Заграница поможет.
  1. Ректор знал об аварийном состоянии перекрытия
  2. Полное обследование состояния корпуса на Ломоносова не проводилось никогда
  3. Сумма ущерба от 70 млн рублей
  4. Обрушившийся корпус решили не сносить
  5. Возможная причина обрушения — в советской надстройке
  6. Помощь ИТМО в восстановлении предлагают со всего мира
  7. У преподавателя, которую вывел губернатор, «стрессовая ситуация»

1 Ректор знал об аварийном состоянии перекрытия

– Одно перекрытие действительно было признано аварийным (доски сгнили на 90%). Это место было закрыто для доступа, и там работы не проводились. И это перекрытие не разрушено — оно стоит. Те помещения, где произошло ЧП, были признаны ограниченно работоспособными. В переводе на нормальный язык — там не предполагалось разрушений, обвалов. Сегодня мы должны были заключать договор на проведение укрепительных работ по этому перекрытию. Естественно, сейчас этого договора нет.

– В договоре с «ПетербургРеставрацией» также были прописаны укрепительные работы, к которым не приступали. Они должны были начаться во второй половине февраля.

2 Полное обследование состояния корпуса на Ломоносова не проводилось никогда

– Мы никогда не проводили обследование всего здания. Обследование проводилось на тех участках, где предполагались ремонтно-реставрационные работы.

3 Сумма ущерба от 70 млн рублей

– Понятны потери лабораторно-технической базы. По предварительной оценке, это около 70 млн рублей. Больше всего пострадали химико-биологический кластер, наши нанотехнологи, материаловеды, физики. Многие из этих кластеров сотрудничали с зарубежными партнерами, мы уже проводили переговоры о перенесении сроков многих научных работ и исследований. Договорились, что их закончат за рубежом и сроки переносить не будут.

4 Обрушившийся корпус решили не сносить

– Восстановление точно будет. По нашим оценкам, это может занять от одного года до двух лет.

5 Возможная причина обрушения — в советской надстройке

– Не хотелось бы, чтобы «ректор назвал причину обрушения». Но хотел бы напомнить, что основное здание было построено в 1871 году. И там кирпичная кладка в разрушенной части сохранилась. В 1962 году к корпусу были выполнены надстройки (два этажа). Там где-то кирпич, где-то полкирпича обвязки, мы смотрели с сотрудниками МЧС.

6 Помощь ИТМО в восстановлении предлагают со всего мира

– Многие мои коллеги, не только из Петербурга, не только ректоры, в том числе из Москвы, наши коллеги из Израиля и США спрашивают, чем можно помочь. Финансово. К нам едут белорусы, чтобы посмотреть, чем помочь. Сообщество сплотилось перед бедой.

7 У преподавателя, которую вывел губернатор, «стрессовая ситуация»

Наталия Серебрянская, которая была с группой вьетнамских и китайских студентов, психологически не то чтобы в тяжелом состоянии, но еще находится в стрессовой ситуации.


© Фонтанка.Ру

Справка:

Обрушение кровли и деревянных перекрытий пяти этажей корпуса ИТМО произошло 16 февраля. Из здания были эвакуированы 86 студентов и преподавателей, пострадавших и погибших нет. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при строительных работах. Ремонтировала исторический корпус ООО «ПетербургРеставрация». Совладелец компании поделился своим видением, почему могли рухнуть пять этажей в здании на улице Ломоносова.