Часть автобусных маршрутов между Петербургом и Ленобластью исчезнет в 2020 году

Работа автобусных маршрутов между Петербургом и Ленинградской областью будет продолжаться до середины 2020 года. После этого срока её ждет «оптимизация», сообщает 19 февраля Дирекция по развитию транспортной системы двух регионов.

«Оптимизацией» чиновники называют сокращение маршрутов, соединяющих два субъекта Федерации. По данным «Фонтанки», речь может идти о 38 направлениях, включая автобусы во Всеволожск, Гатчину и Кудрово.

«Для проработки вариантов оптимизации маршрутной сети будут проходить регулярные заседания рабочей группы «Наземный городской транспорт». Представители администраций Санкт-Петербурга и Ленинградской области договорились, что оптимизация сети уличных маршрутов должна привести к улучшению транспортного обслуживания жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в том числе за счет использования внеуличных видов транспорта», – сообщили в дирекции. В частности, рассматривается возможность организации выделенных полос для движения пассажирского транспорта и более активное использование железнодорожного. Правда, об увеличении количества электричек на этих направлениях в ОЖД пока не говорили.

Первоначально предполагалось исчезновение 68 маршрутов, что позволило бы сэкономить на выплате субсидий 1,5 млрд рублей, но с таким раскладом категорически не согласились власти Ленобласти. Уменьшение количества сокращаемых направлений также не помогло петербургским чиновникам найти понимание у коллег из региона.