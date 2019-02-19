По машинам, выставленным на автошоу в США, прошлись ножом

Несколько автомобилей получили повреждения на автосалоне в американском городе Питтсбурге. Вандалы порезали сиденья, прокололи шины и поцарапали лакокрасочное покрытие.

Кадр из видео в YouTube

Полиция подтвердила журналистам местного корпункта CBS, что нападению подверглись как минимум девять автомобилей и, скорее всего, инцидент произошел еще в субботу. Полиция приступила к расследованию в понедельник, 18 февраля.

Вандалы, похоже, не выбирали специально какие-то конкретные марки в качестве объектов нападения. Повреждены машины Buick, Ford, Mitsubishi и Subaru. Более всего пострадал стенд Mitsubishi – там «под нож» попали более половины экспонатов.

Неясны ни цели, ни мотивы вандалов, ни даже сколько их было – полиция склонна предполагать, что как минимум несколько человек. В некоторых моделях кожаные сиденья прорезаны ножами до металла, на кузовах вмятины и царапины, краска местами содрана полностью. У одной из машин пытались выдрать с корнем лючок бензобака.

Полиция пока изучает записи видеокамер, а обескураженные устроители пытаются делать хорошую мину перед телекамерами журналистов. В целом, уверяют они, шоу в этом году получилось весьма успешным, и если бы не этот «досадный случай», то все было бы просто замечательно. До завершения расследования никаких дополнительных мер безопасности организаторы не предпринимают.

Видео: YouTube/CBS Pittsburgh