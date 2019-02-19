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Город
19.02.2019 16:49
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Футбол и сноуборд помешают автомобилистам. Закрываются улицы в центре и на Крестовском

С 21 по 24 февраля в Петербурге пройдут футбольный матч, соревнования по сноуборду и турнир по мини-футболу. Мероприятия внесут изменения в движение транспорта, а в центре из-за них на несколько дней запретят парковку. Об этом 19 февраля сообщает пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

В течение четырех дней в центре Петербурга будут проходить международные соревнования по сноуборду в дисциплине джиббинг Stairs and Rails. В связи с этим с 0:00 21 февраля до 18:00 24 февраля будет перекрыто движение по Конюшенной площади, кроме проезда в направлении от Большой Конюшенной улицы к набережной канала Грибоедова. Помимо этого, на тот же период на Конюшенной площади нельзя будет парковаться.

КРТИ Санкт-Петербурга

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В пятницу, 22 февраля, ФГКУ «14-й отряд федеральной противопожарной службы по городу Санкт-Петербургу» проведет благотворительный турнир по мини-футболу, посвященный памяти пожарных, погибших при исполнении. Из-за этого с 7:00 до 17:00 будет закрыто движение транспорта по Итальянской площади от Караванной улицы до Малой Садовой улицы, а также по участку Кленовой улицы вдоль дома 4 и Манежной площади.

Футбол и сноуборд помешают автомобилистам. Закрываются улицы в центре и на Крестовском

В четверг, 21 февраля, на стадионе «Санкт-Петербург» состоится футбольный матч с участием клуба «Зенит». В связи с этим с 0:00 до 24:00 в этот день будет запрещена остановка на Северной и Южной дорогах, в Бодровом переулке, на участке Рюхиной улицы от Северной дороги до Крестовского проспекта, на Крестовском проспекте от Петроградской улицы до Южной дороги и на Яхтенной улице от улицы Савушкина до Приморского проспекта.

С 18:00 до 23:00 будут действовать следующие ограничения:

  • запрещено движение по набережной Гребного канала в направлении от Бодрова переулка к Северной дороге, Крестовскому проспекту в направлении от Рюхиной улицы к Южной дороге, Южной дороге в направлении от Крестовского проспекта к Теннисной аллее и по Северной дороге в направлении от Бодрова переулка к Велосипедной аллее;
  • запрещен въезд на участке Рюхиной улицы в направлении от проезда вдоль дома 1 по Кемской улице к Морскому проспекту;
  • введено движение по полосам на Крестовском проспекте за пересечением с Рюхиной улицей в направлении к Южной дороге.

Также с 22:30 до 23:00 21 февраля будут установлены знаки:

  • 3.1 «Въезд запрещен» – на Яхтенной улице от улицы Савушкина до Приморского проспекта и Приморском проспекте от Беговой улицы до Яхтенной;
  • 4.1.2 «Движение направо» – при выезде с прилегающей территории нечетной стороны Яхтенной улицы.

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