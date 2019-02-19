На Троицком проспекте упавшая лепнина отправила в больницу прохожую

Прохожая пострадала при падении лепнины в Адмиралтейском районе Петербурга 19 февраля.

Как стало известно «Фонтанке», около трёх часов дня произошло обрушение штукатурного слоя с 18-го дома по Троицкому проспекту. Кусок лепнины упал на 23-летнюю девушку, пострадавшую госпитализировали.

В администрации Адмиралтейского района отметили, что дом находится в введении Жилкомсервиса №1.

«Фасад дома предстоит обследовать специалистам-высотникам. В ближайшее время они выполнят работы по простукиванию штукатурного слоя для выявления слабодержащихся элементов фасада», — объяснили в пресс-службе.

Ранее на Фурштатской на прохожего упал кусок штукатурки. От серьёзных травм мужчину спасла меховая кепка.