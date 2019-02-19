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Происшествия
19.02.2019 16:35
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Действовал по указке. За хищение 45,5 млн при строительстве Театра Европы в Петербурге исполнительного сотрудника приговорили условно

Смольнинский райсуд Петербурга 19 февраля вынес приговор экс-гендиректору фирмы «Стройсоюз СВ», на счетах которой осели деньги, похищенные на проектировании новой сцены Академического Малого драмтеатра – Театра Европы. Александр Пучков признал вину, но ключевую роль отвёл начальнику, якобы опытному в экономических преступлениях. 

Как передаёт корреспондент «Фонтанки», Пучкову вменили особо крупное мошенничество, совершённое в составе группы лиц. Создателем группы называют Максима Корнеева, совладельца «Стройсоюз СВ» и «Строительной расчетной компании». По версии следствия, с 2015-го по 2016 год он привлекал гендиректора подконтрольных ему фирм Пучкова и сотрудницу Шарикову к хищению у Северо-Западной дирекции по строительству, реконструкции и реставрации Минкульта.

Дирекция выступила заказчиком проектирования новой сцены Театра Европы на Звенигородской улице. Контракт получила компания «Театрально-декорационные мастерские». По версии обвинения, Пучков и Корнеев подписали договор субподряда с ТДМ, зная, что «Стройсоюз СВ» исполнить его не сможет. Кроме того, Корнеев якобы вынудил одного из акционеров ТДП продать 51% акций подконтрольной ему компании, что фактически позволило ему получить 45,5 млн за не выполненные работы. 

Дело экс-гендиректора «Стройсоюз СВ» слушается в особом порядке, без судебного следствия. Пучков все признал, дал показания на других. По словам подсудимого, в преступную схему его втянул Корнеев, указания которого он в точности исполнял, опасаясь неформального подхода своего работодателя к решению проблем. Куда ушли миллионы, не знает и прибыли с них не получил. 

«Я провёл в заключении два месяца. Всё осознал и раскаялся. Прошу не лишать меня свободы», – обратился Пучков к суду. 

Представитель прокуратуры оценила разговорчивость фигуранта и его рассказ о других махинациях Корнеева и попросила 3 года в колонии общего режима и штраф в 700 тысяч. 

Судья Светлана Резникова решила, что исправление Пучкова возможно без изоляции от общества, и назначила ему 3 года условно со штрафом в 450 тысяч рублей. Ранее Ольга Шарикова признала свою роль в хищении и получила два года условно. Максим Корнеев оставлен под стражей до 15 мая. Бизнесмен уже начал знакомиться с материалами своего дела, которое благодаря показаниям бывшего подчинённого пополнилось ещё одним эпизодом хищений, на 196 млн рублей.

 

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