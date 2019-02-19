Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал отказаться от «зеркального ответа» после блокировки RT в Facebook

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил против ответных мер, ограничивающих деятельность СМИ, и не рекомендовал профильным российским органам отвечать «зеркально» на блокировку ресурса Russia Today в Facebook. Об этом 19 февраля пишет «Интерфакс».

«Я бы не рекомендовал принимающим решения инстанциям отвечать "зуб за зуб": вот наших журналистов ограничивают — мы будем ваших ограничивать», – заявил Лавров на пресс-конференции с председателем ОБСЕ, министром иностранных и европейских дел Словакии Мирославом Лайчаком.

При этом Лавров заявил, что категорически против ограничения деятельности иностранных СМИ в ответ на недружественные шаги.

«Насчет того, будут ли ответные меры, честно говоря, я категорический противник ответных мер в сфере ограничения деятельности средств массовой информации. Мне кажется, в том, что мы до сих пор этого не делаем, не только свидетельство нашей выдержки, но и следствие нашей силы», – сказал глава внешнеполитического ведомства России.

Глава МИД РФ рассчитывает на поддержку представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира. «Причем не только в виде письменных ответов, а в виде конкретных шагов, которые он может и должен предпринимать в отношении тех стран, которые допускают нарушение свободы СМИ», – уточнил Лавров. Неделю назад Арлем Дезир призвал власти РФ снять обвинения с псковской журналистки Светланы Прокопьевой, подозреваемой в «оправдании терроризма».

18 февраля главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила о блокировке в Facebook одного из проектов телеканала. Виновником блокировки медиаменеджер назвала телеканал CNN, который «по наводке фонда, финансируемого госдепом и НАТО, сделал материал о том, что этот проект (заблокированный. – Прим. ред.) финансируется из России».

В Facebook обещают снять блокировку проектов RT после того, как их владельцы сообщат информацию об аффилированных с ними компаниях и укажут страны, из которых страницы управляются.

При этом ранее власти России реагировали «зеркально» на проблемы RT. В январе Роскомнадзор завершил проверку русской службы BBC, в ходе которой выявил «определенные нарушения». Проверка стартовала после того, как британский медиарегулятор Ofcom объявил о нарушениях правил беспристрастности RT и вынес телеканалу семь предупреждений.