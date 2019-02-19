Маршрутка влетела в «КамАЗ» дорожников на М-4 под Ростовом. Погибли шестеро

Тяжелое ДТП с участием маршрутки и самосвала перекрыло участок трассы М-4 «Дон» в Ростовской области днем 19 февраля. В микроавтобусе пострадали и погибли пассажиры.

Как сообщает портал 161.ru со ссылкой на ГУ МЧС Ростовской области, на 999-м километре трассы «Дон» столкнулись автомобиль Hyundai Elantra, «КамАЗ» и пассажирский микроавтобус Mercedes-Benz, следовавший по маршруту Ростов – Миллерово. Судя по кадрам с места ДТП, маршрутка врезалась в самосвал дорожных рабочих, после чего ее развернуло поперек дороги и опрокинуло набок.

По информации МЧС, в микроавтобусе в момент столкновения находились 14 человек. Шесть человек погибли, еще семеро получили травмы. По некоторым данным, среди пострадавших есть ребёнок.

Для ликвидации последствий аварии задействовали 27 человек и 11 машин техники. Движение на трассе М-4 оказалось перекрыто в сторону Москвы, сообщает «Говорит Москва».