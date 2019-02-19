На КАД и областных трассах дорожники готовятся к непогоде. Ожидаются метель и до минус 20

Дорожные службы собираются с силами перед очередным ухудшением погоды. 20 и 21 февраля на территории Петербурга и Ленинградской области возможны метель, усиление ветра до 15 – 18 м/с, на дорогах местами гололедица.

Как информирует пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в связи с предупреждением об ухудшении погодных условий подрядные организации, занятые в обслуживании КАД и федеральных автодорог в Ленинградской области, работают в режиме повышенной готовности. В расчистке и обработке дорог может быть задействовано более 300 единиц спецтехники и почти 600 сотрудников. ФКУ Упрдор «Северо-Запад» призывает водителей соблюдать ПДД, проявлять осторожность и не препятствовать работе дорожной техники.

Дорожный комитет Ленобласти и подведомственный «Ленавтодор» также рекомендовали подрядным организациям готовиться к сильному ветру с мокрым снегом. За минувшие сутки были очищены почти две тысячи километров региональных дорог, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе комитета.

По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в среду в Ленинградской области временами ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, вечером на западе области – снег. Температура воздуха в течение суток составит от плюс 4 до минус 1 градуса Цельсия.

В четверг специалисты прогнозируют снег, местами сильный, днём в отдельных районах – метель. Усилится северо-западный и северный ветер до 7 – 12 м/с, местами с порывами до 15 – 18 м/с. Столбики термометров в Ленобласти в течение суток будут показывать минус 4 – 9 градусов, местами до минус 12.

В пятницу, 22 февраля, в Ленинградской области похолодает. Температура воздуха ночью составит минус 11 – 16 градусов, местами до минус 21, днём минус 6 – 11 градусов. Ночью возможен небольшой снег, днём осадков не ожидается.