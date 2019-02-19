В доме Елисеева у петербурженки из-за протечки обрушился потолок. Она спасается с помощью надувных бассейнов

После протечек часть потолка обвалилась в одной из квартир доходного дома Григория Елисеева на улице Ломоносова, 14. Об этом «Фонтанке» 19 февраля сообщила проживающая там Светлана Поскрякова.

Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

Как рассказывает Поскрякова, в первой половине февраля с её потолка вода не просто капала, а шла струей. При этом женщина живет на предпоследнем этаже – между крышей и её квартирой есть чердак и жилое помещение. Однако соседи сверху уже давно не живут в доме по Ломоносова, 14, лишь периодически заезжают проведать обстановку. Часть потолка в квартире Поскряковой рухнула в ночь с 9 на 10 февраля.

Частичное обрушение потолка уже стало для женщины привычным. Она рассказывает, что протечки в её квартире стабильно происходят с 1995 года. Предпоследняя случилась два года назад. К зиме 2019 года женщина подготовилась и закупила два надувных бассейна, однако пока удалось справиться с помощью одного.

По словам Светланы Поскряковой, управляющая её домом компания «Жилкомсервис №1» исправно делает ремонт в её квартире после протечек и обрушений, но не в состоянии отремонтировать крышу так, чтобы вода перестала досаждать женщине.

«Думаю, что мне не удается добиться качественного ремонта крыши раз и навсегда, потому что я тут одна за это бьюсь. К тому же я человек не скандальный. Нашлись бы просто нормальные кровельщики, чтобы починить кровлю, больше ничего не надо. У меня душа болит за наш город», – рассказала Поскрякова.

По её словам, за годы борьбы с протечками ей удалось добиться и реконструкции фасада, и личного приезда начальника государственной жилищной инспекции Владимира Зябко. Обращалась женщина и к президенту РФ Владимиру Путину, но, несмотря ни на что, вода продолжает протекать в её квартиру.