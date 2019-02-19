Убивший ребенка в Петербурге получил 19 лет. Он мстил родственникам за омраченное семейное счастье

19 лет в колонии строгого режима получил в Петербурге гражданин Киргизии Дастонбек Жалилов. Он признан виновным в убийстве своего юного родственника, мальчика 11 лет. Тело ребенка нашли на Витебском проспекте, а причиной расправы стали конфликтные отношения с родителями убитого.

«Жалилов в судебном заседании вину не признал. От дачи показаний отказался», – сообщили в пресс-службе судов города днем 19 февраля. Представители прокуратуры просили для Жалилова пожизненного заключения, однако суд с обвинением не согласился.

Как ранее рассказывала «Фонтанка», 26 января 2018 года в полицию с заявлением обратился водитель одной из маршруток в Северной столице. Он рассказал, что из квартиры на Витебском проспекте пропал его 11-летний сын. Мальчик ушел гулять, взяв с собой футбольный мячик, и не вернулся.

Вскоре были арестованы мать ребенка, 39-летняя Мунавар Назарова, и ее зять – 23-летний Дастонбек Жалилов. К тому моменту следствие надеялось, что ребенок жив, но спрятан — из-за желания матери обучать его в турецком медресе. Однако вскоре выяснилось, что Назарова ни при чем. Жалилов устроил расправу единоручно: у дома 101 по Витебскому проспекту он избил и задушил юного родственника, потом спрятал тело тут же, неподалеку, накидав на него строительный мусор и автомобильные покрышки. Как объяснил после задержания злоумышленник, он мстил за то, что ему не дают нормально жить со своей женой – дочерью Назаровой.