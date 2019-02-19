КРТИ рассчитывает на завершение строительства Фрунзенского радиуса к 1 июля. После этого нужно будет время на пусконаладку
Все договоренности по строительству трех новых станций фиолетовой линии метро сохраняются, сообщил комитет по развитию транспортной инфраструктуры. «Метрострой» обязан закончить работы до 1 июля 2019 года.
Как сообщили 19 февраля «Фонтанке» в КРТИ, «определенное время уйдет на пусконаладку, получение разрешительной документации и т.д.». Так в комитете отреагировали на заявление заместителя гендиректора «Метростроя» Алексея Старкова о предполагаемом запуске движения к 1 сентября.
В самом «Метрострое» также подтвердили, что, согласно производственной программе, подготовленной ОАО «Метрострой» и согласованной городом, срок реализации строительства участка Фрунзенского радиуса датирован 1 июля. «Данный срок рассчитан, исходя из имеющихся на сегодняшний день сроков поставки монтажа и оборудования, учитывает сроки, необходимые для проведения пусконаладочных и отделочных работ, а также благоустройства территорий, – говорят в компании. – Окончание работ к 1 июля может быть обеспечено при условии своевременной приемки и оплаты выполненных работ со стороны заказчика. Об этом шла речь на сегодняшнем заседании в Законодательном собрании, где в ходе обсуждения высказывались разные субъективные предположения».
Напомним, обе даты уже звучали раньше в различном контексте. Глава КРТИ Сергей Харлашкин заявлял, что продолжение Фрунзенского радиуса должно заработать осенью. А аппарат врио губернатора Петербурга сообщал, что условием нерасторжения контракта с «Метростроем» является завершение строительства до 1 июля 2019 года.
Напомним, сегодня арбитраж утвердил мировое соглашение между «Метростроем» и Федеральной налоговой службой. Предполагается, что после этого финансовые счета компании будут разблокированы и она получит возможность вернуться к исполнению контрактов.
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Справка:
Проблемы «Метростроя» проявились во второй половине 2018 года: стало известно о том, что строитель городской подземки срывает сроки по оранжевой, фиолетовой и коричневой веткам метро, а на станциях «Новокрестовская» и «Беговая» были обнаружены более 1000 недоделок. К концу года налоговая инспекция заблокировала счета компании из-за найденных нарушений на сумму в 788,9 млн рублей, из-за чего у «Метростроя» возникли серьезные трудности с выплатой заработной платы своим рабочим. Ситуация поменялась, лишь когда вмешались городские власти. При этом вплоть до января 2019 года Смольный обвинял компанию в неграмотном менеджменте и неправильных решениях. Та отвечала обвинениями в намеренном затягивании приемки и оплаты работ.
21 января 2019 года Смольный расторг с компанией 3 из 4 контрактов на строительство новых линий метрополитена и публично объявил, что найдет нового подрядчика для создания городской подземки. Однако спустя 10 дней Смольный отказался от идеи расторжения контрактов, но выставил условия – компания должна заключить мировое соглашение с налоговой, раздать все долги по зарплате, а также достроить три новые станции фиолетовой линии к 1 июля.