КРТИ рассчитывает на завершение строительства Фрунзенского радиуса к 1 июля. После этого нужно будет время на пусконаладку

Все договоренности по строительству трех новых станций фиолетовой линии метро сохраняются, сообщил комитет по развитию транспортной инфраструктуры. «Метрострой» обязан закончить работы до 1 июля 2019 года.

Как сообщили 19 февраля «Фонтанке» в КРТИ, «определенное время уйдет на пусконаладку, получение разрешительной документации и т.д.». Так в комитете отреагировали на заявление заместителя гендиректора «Метростроя» Алексея Старкова о предполагаемом запуске движения к 1 сентября.

В самом «Метрострое» также подтвердили, что, согласно производственной программе, подготовленной ОАО «Метрострой» и согласованной городом, срок реализации строительства участка Фрунзенского радиуса датирован 1 июля. «Данный срок рассчитан, исходя из имеющихся на сегодняшний день сроков поставки монтажа и оборудования, учитывает сроки, необходимые для проведения пусконаладочных и отделочных работ, а также благоустройства территорий, – говорят в компании. – Окончание работ к 1 июля может быть обеспечено при условии своевременной приемки и оплаты выполненных работ со стороны заказчика. Об этом шла речь на сегодняшнем заседании в Законодательном собрании, где в ходе обсуждения высказывались разные субъективные предположения».

Напомним, обе даты уже звучали раньше в различном контексте. Глава КРТИ Сергей Харлашкин заявлял, что продолжение Фрунзенского радиуса должно заработать осенью. А аппарат врио губернатора Петербурга сообщал, что условием нерасторжения контракта с «Метростроем» является завершение строительства до 1 июля 2019 года.

Напомним, сегодня арбитраж утвердил мировое соглашение между «Метростроем» и Федеральной налоговой службой. Предполагается, что после этого финансовые счета компании будут разблокированы и она получит возможность вернуться к исполнению контрактов.