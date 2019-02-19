После диаскинтеста в больницу увезли 11 детей из школы на Ушинского. Это второй случай госпитализации после укола за месяц

Пятиклассники в школе Калининского района Петербурга почувствовали себя плохо после диаскинтеста. О недомогании детей рассказали родители в социальных сетях 19 февраля.

По словам горожан, медицинскую процедуру проводили в 72-й школе на улице Ушинского. После укола диаскинтеста учащиеся пожаловались на головокружение и тошноту. К учреждению вызвали несколько скорых.

В администрации Калининского района отметили, что врачи осмотрели детей. Четверо отказались от госпитализации, 11 школьников увезли в больницу на Авангардной улице. Ночь они проведут под присмотром врачей.

8 февраля после диаскинтеста стало плохо пятиклассникам из школы №430 в Ломоносове. Тогда родители со слов детей рассказывали о массовых обмороках, а чиновники в ответ успокаивали и намекали на приступ страха. Двоих школьников госпитализировали. После публикаций в СМИ главный санитарный врач Петербурга Наталия Башкетова рассказала, что у Роспотребнадзора две версии случившегося: ошибка при изготовлении препарата и нарушение условий хранения.