Здание бывшей фабрики «Красное знамя» у метро «Чкаловская» выставили на продажу

Российский аукционный дом выставил на торги здание бывшей чулочной фабрики «Красное знамя» на улице Красного Курсанта в Петербурге. Актив принадлежит ликвидируемому «Инвест-Экобанку». Информация об этом появилась 19 февраля на сайте РАД.

Трехэтажное историческое здание 1911 года постройки площадью 9,5 тысяч кв. метров предлагается приобрести под создание бизнес-центра. Торги, которые РАД проводит посредством публичного предложения, стартовали с 176,4 млн рублей.

Аукционный дом с 5 марта будет еженедельно снижать начальную стоимость лота, к 1 мая она достигнет 55% от 176 млн рублей. Победителем на торгах будет признан участник, который предложил сумму, превышающую начальную стоимость. В случае если таких претендентов окажется несколько, лот достанется тому, кто выразил готовность выкупить здание по максимальной цене.

Цена отсечения лота составляет 97 млн рублей — дешевле его продавать не будут. Заявки на участие в торгах участники могут подать до 25 мая. Реализовать актив РАД поручило Агентство по страхованию вкладов.

Петербургский «Инвест-Экобанк» лишился лицензии в июне 2015 года. В настоящее время финансовая организация ликвидируется в принудительном порядке. В конце августа 2018 года срок ликвидации был продлен на полгода.