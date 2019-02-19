ЖК YOGA 4 получил аккредитацию нескольких банков

OOO "Лидер Групп"

Теперь ипотеку в новом жилом комплексе от компании «Лидер Групп» предлагают: ТрансКапиталБанк, Россельхозбанк, Промсвязьбанк, Банк «Санкт-Петербург», банк «Открытие».

ЖК YOGA – это современный комплекс комфорт-класса, архитектурный ансамбль которого состоит из четырех отдельно стоящих 19-этажных домов, расположенных параллельно друг другу. Каждый дом выполнен в особой цветовой гамме, имеющей собственное символическое значение. Зеленый означает хорошую экологию и близость к природе. Красный – энергию и активный образ жизни. Желтый – солнечное настроение и радость. Фиолетовый – спокойствие, созерцание и гармонию. А все вместе они создают неповторимый «характер» жилого комплекса, отражая его название и концепцию.

Несмотря на ряд неоспоримых преимуществ жилого комплекса YOGA 4, цена квадратного метра здесь приятно удивит. Так, квартира-студия 22,36 кв. м обойдется от 2 012 400 рублей.

Более подробно об этом и других жилых комплексах компании можно узнать в офисах продаж или по телефонам: +7 (812) 336-0-336, 8-800-333-00-78 (бесплатно на территории РФ).

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Вся информация также представлена на сайте компании lidgroup.ru

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ГК «Лидер Групп»: наша забота о вашем комфорте!

«Транскапиталбанк» Генеральная лицензия ЦБ РФ на осуществление банковских операций № 2210 от 02 июня 2015 года.

АО «Россельхозбанк» лицензия Центрального банка №3349 от 12.08.2015г.

ПAO «Промсвязьбанк»Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 3251 от 17 декабря 2014

ПАО «Банк «Санкт-Петербург» лицензия Центрального банка №436 от 31.12.2014г.

ПАО Банк «ФК Открытие» лицензия Банка России № 2209 от 24.11.2014г

Справка о компании «Лидер Групп»

ЖК YOGA – застройщик ООО «Альбатрос», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/yoga/

ЖК YOGA 2 – застройщик ООО «Альбатрос», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/yoga2/

ЖК YOGA 3 – застройщик ООО «Альбатрос», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/yoga3/

ЖК YOGA 4 – застройщик ООО «Альбатрос», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/yoga/