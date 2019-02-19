Кроме главного корпуса ИТМО эвакуированы еще три. Экстренные службы работают возле «Василеостровской» и больницы на Чугунной

В Петербурге лжеминеры продолжают рассылать письма с угрозами взрывов. Днем 19 февраля эвакуированы четыре корпуса ИТМО и общежитие вуза, три торговых центра, одна больница и кафе.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики, кроме здания на Кронверкском проспекте эвакуированы учебные корпуса на Биржевой линии, в переулке Гривцова и на улице Чайковского. Студенты также выкладывают фото с Альпийского переулка и Белорусской улицы, где расположены общежития вуза – отдыхать их пока тоже не пускают. Также сообщается об эвакуации общежития на Бассейной улице и факультета среднего профессионального образования на Песочной набережной. У ИТМО в городе 16 обьектов.

Вынужденную эвакуацию из-за писем с угрозами получили и в Colliers International. В компании «Фонтанке» сообщили, что кинологи и взрывотехники проверяют три торговых центра сети – ТРК «ПИК», «Адмирал», ТК «Озерки».

Кроме того, по словам читателей «Фонтанки», полиция и спасатели скопились возле 42-го дома по 7-й линии Васильевского острова. Там расположены винный магазин, бар и кафе быстрого питания.

Очевидцы добавляют, что эвакуация проводится и на Чугунной улице, оторваться от лечебного процесса якобы пришлось пациентам клинической больницы святителя Луки. Дозвониться до учреждения «Фонтанке» не удалось.

Несколькими часами ранее также были эвакуированы ученики двух школ – в Калининском и Центральном районах.

Накануне запал лжеминеров был куда активней – проверять пришлось больше тысячи зданий и помещений. В Смольном уверены, что петербуржцев этим не запугаешь.