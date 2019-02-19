СМИ: Подростки в Москве избили полицейского. Ничего не украли, но дело возбуждено по статье «грабеж»

Подростки атаковали лейтенанта полиции на юго-востоке Москвы. Об этом 19 февраля пишет «Медуза» со ссылкой на РИА «Новости».

Источник агентства рассказал, что у подростков «произошел конфликт с полицейским». Пострадал инспектор по особо важным поручениям департамента делопроизводства МВД России. Ему была оказана помощь в ведомственной больнице, после чего мужчину направили на лечение домой.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «грабеж», однако источник РИА «Новости» утверждает, что ничего похищено не было.

Напомним, накануне, 19 февраля, появилась информация о том, что школьник на спор ударил московского полицейского. Этого злоумышленника и его товарищей удалось задержать, наказание грозит их родителям.