Не день трамваев. «Девятке» на Энгельса понадобились пожарные

Во вторник, 19 февраля, в Петербурге не везёт трамваям. Вагону 9-го маршрута на севере Петербурга понадобилась помощь пожарных.

Фотографии дымящегося трамвая выложили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». В пресс-службе ГУП «Горэлектротранс» «Фонтанке» сообщили, что зафиксирован факт задымления на проспекте Энгельса, 85, но возгорание пока не подтверждается. На место вызваны сотрудники городского ГУ МЧС.

В результате инцидента никто не пострадал. Обстоятельства уточняются.

На кадрах очевидцев видно, что задымился трамвай, направлявшийся от станции метро «Озерки» в сторону «Удельной», и на проспекте Энгельса скопилась трамвайная очередь.

Сегодня утром, напомним, из-за неаккуратно припаркованного автомобиля на набережной Карповки трамвай сломал токоприёмник, и электротранспорт встал надолго.

Дважды за день трамваи задевали едущие легковушки: сначала на Ново-Калинкином мосту, затем на перекрёстке проспектов Науки и Тихорецкого.

У перекрёстка Лесного проспекта и Литовской улицы на провода упала ветка, правда, трамвайное движение она не прервала. МЧС прибыли на место, чтобы убрать помеху, пишут в «ДТП и ЧП».

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com

Ещё об одном происшествии рассказывает в комментариях в «ДТП и ЧП» Эдуард: «Сегодня утром на 23-м трамвае девушке стало плохо, один из пассажиров слишком рьяно попытался помочь ей, ринулся открывать форточку для доступа свежего воздуха, в итоге разбил форточку, сильно порезал руку. Скорую, как я понял, в итоге вызвали для двоих. Остаток пути до работы шёл пешком».