Умер модельер Карл Лагерфельд, заявивший о «самых ужасных мужчинах» в России

Немецкий модный дизайнер, который работал директором дома Chanel, а также основал собственную линию одежды, скончался утром 19 февраля после госпитализации накануне вечером.

Модельер умер в возрасте 85 лет. Уже несколько недель он плохо себя чувствовал, сообщает Le Figaro.

«Во вторник мы с грустью узнали об исчезновении того, кто наполнил свою жизнь аурой таинственности», – говорится в некрологе издания.

В России имя Лагерфельда стало широко известно после его провокационного заявления о «красоте» российских мужчин. «Если бы я был русской женщиной, то стал бы лесбиянкой. Потому что мужчины в России просто ужасны. Симпатичным можно назвать разве что бойфренда Наоми [Кэмпбэлл, бизнесмен Владислав Доронин]. Россия — страна, где самые красивые в мире женщины и самые ужасные мужчины», – заявил в комментарии французскому Metro модельер. При этом он поспешил исключить из списка самых некрасивых Владимира Путина. «Это молодой мужчина, который может править Россией так долго, как он этого захочет», – отметил дизайнер.