Бывший строитель стадиона на Крестовском переуступил право своих финансовых требований к Смольному

АО «Инжиниринговая корпорация "Трансстрой"» («Инжтрансстрой») и ООО «Инжиниринговая корпорация "Трансстрой-СПб"» («Инжтрансстрой-СПб») переуступили компании «Новые технологии» права требований по своим искам к комитету по строительству. Общая сумма — 4,7 млрд.

О переуступке 19 февраля написал «Коммерсантъ». Судя по базе арбитража, по иску «Инжтрансстроя-СПб» (2,6 млрд) определение о замене стороны вынесено на прошлой неделе, по иску «Инжтрансстроя» (2,1 млрд) — в конце декабря. ООО «Новые технологии» зарегистрировано в начале 2017 года в Москве, в нем числится один человек, расходы за 2017 год составили 3 тысячи рублей. Собственник — Игорь Дардык, владелец фитнес-компании «И зеленый попугай». Компания является одним из кредиторов в процедуре банкротства «Инжтрансстроя».

Юристы, с которыми пообщалась «Фонтанка», считают, что речь идет о номинальной переуступке, связанной с тем, что оба юридических лица находятся в стадии банкротства. И если им удастся отспорить указанные миллиарды у комитета по строительству, то средства будут направлены на формирование конкурсной массы, то есть разойдутся по кредиторам. При переуступке гипотетическая победа в суде обойдет конкурсные процедуры.

«Стоит обратить внимание на комичную цену за права требования к городу федерального значения: за 4,7 миллиарда «Новые технологии» должны уплатить «Трансстроям» всего лишь 17,5 миллиона, то есть в 260 раз меньше номинала, – говорит Валерий Зинченко, управляющий партнер коллегии адвокатов Pen & Paper, которая представляет интересы Смольного. – С одной стороны, это является доказательством притворности данных «сделок», с другой — говорит о «качестве» так называемых прав, которые ничем не обоснованы и не имеют никаких перспектив в суде. Для города как ответчика в этом контексте ничего не меняется, как доказывались незаконность и смехотворность требований, так и будет продолжено, а так называемые договоры уступки будут обжалованы».

Об исках, к которым привлекли ООО «Новые технологии», «Фонтанка» писала в августе 2018 года. Компании пытаются взыскать с города некомпенсированные затраты на строительство стадиона на Крестовском острове. Это часть большой судебной баталии, которую ведут юрлица корпорации «Трансстрой» со Смольным. Ранее компании также пытались оспорить внесение в реестр недобросовестных поставщиков, однако отказались от этой идеи.