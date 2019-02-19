В «Великой прекрасной России» художника Ложкина не нашли признаков экстремизма. Ранее ее включили в список экстремистских материалов

Работа художника Алексея Куделина, более известного под творческим псевдонимом Вася Ложкин, содержит «обобщенный и утрированный образ мира с точки зрения некоего стереотипного сознания», однако это не позволяет говорить о возбуждении ненависти к людям или социальным группам. К такому выводу пришли эксперты из Новосибирского государственного педагогического университета, проводившие психолого-линвистическо-культурологическую экспертизу.

«Поступок как следствие восприятия и осмысления произведения является показателем неадекватного «считывания» смысла. Трагические инциденты, такие как, например, убийство студентом ростовщика после прочтения романа Достоевского, демонстрируют абсолютную неспособность субъекта к пониманию явлений культуры <...> В ряде случаев имеет место клиническая составляющая», – цитирует 19 февраля текст экспертизы газета «Ведомости».

Октябрьский районный суд Новосибирска собирается снова рассмотреть признание картины «Великая прекрасная Россия» экстремистским материалом, принимая во внимание результаты оценки экспертов.

В конце января 2016 года тот же суд признал экстремистским «информационный визуальный и текстовой материал, размещенный в сети Интернет по адресу в сети «ВКонтакте» с надписью «Великая прекрасная Россия». На полотне была изображена великая Россия, а также ее соседи, которые обозначены уничижительными названиями.

Художник отказался оспаривать вердикт, так как не испытывал к этой работе особой любви. По его словам, много лет назад он продал ее. Решение, в свою очередь, попытался оспорить Алексей Ходорковский, который приобрел права на использование изображения, но сделать этого не удалось. За «Великую прекрасную Россию» вступился Совет по правам человека при президенте, что привело к повторному рассмотрению дела. В итоге Октябрьский районный суд назначил новую экспертизу.