По зову лжеминеров на улицу отправились студенты ИТМО. Эвакуировано здание на Кронверкском

Вслед за школьниками и посетителями торговых центров оторваться от дел пришлось студентам и преподавателям Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе вуза, всех без исключения студентов и преподавателей эвакуируют днем 19 февраля из здания на Кронверкском проспекте. Администрация ИТМО получила письмо с угрозой взрыва, которое накануне заставило побегать по этажам различных учреждений больше тысячи полицейских. Автор послания не выходит из образа и представляется российским президентом.

Ранее укороченный день по воле лжеминеров состоялся в 207 школе на Невском проспекте, дожидаться окончания проверки в соседнее образовательное учреждение отправили учеников 111-й школы на улице Фаворского. Также сообщалось об эвакуации торговых центров «Жемчужная плаза», «Озерки» и «Пик».