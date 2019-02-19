«Окосевший» Познер нелестно отозвался о китайских туристах в Финляндии. Телеведущему пришлось извиняться

Тележурналист Владимир Познер, который неоднократно критиковал россиян за высокий уровень шовинизма и ксенофобии, позволил себе шутку по поводу внешности и платежеспособности граждан Китая во время съемок своей программы «Самые. Самые. Самые» в финской Лапландии. После жалобы на него в общественную коллегию он признал свое высказывание «неудачным».

«Я походил, посмотрел. Очень много китайцев. Просто вы знаете, вы знаете... я не окосел, нет? Потому что от этого количества... Вы знаете, я вспомнил Древний Рим. Нет, ничего общего, конечно, нет! Но вот император Веспасиан в какой-то момент начал взимать плату за общественные туалеты. И его сын прибежал к нему и сказал: «Ну как можно, папа, за это вот деньги брать?». На что Веспасиан сказал: «Деньги, сын мой, не пахнут», – поделился своими впечатлениями от родины Санта-Клауса Познер в эфире федерального телеканала.

Архитектор Туяна Басанова как «представительница азиатской национальности коренного народа Сибири» 19 февраля написала на телеведущего жалобу в Общественную коллегию, которая занимается нарушениями профессиональной этики журналистов. Владимир Познер как член этой коллегии решил принести извинения.

«Это была очень, на мой взгляд, неудачная шутка. На самом деле я понимаю отлично реакцию гражданки Басановой, я понимаю, что её это оскорбляет. Я приношу свои извинения: я сострил, и сострил очень неудачно. Прошу принять мои извинения абсолютно искренние», – цитирует журналиста газета «Ведомости».