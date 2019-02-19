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Авто
19.02.2019 15:03
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Новый Citroen можно будет водить без прав. И не нужно покупать

Это не автомобиль, считает старший вице-президент Citroen Ксавьер Пежо. Новый концепт городского электрокара под названием Ami One действительно не соответствует привычным представлениям о городском автомобиле.

Ami One (название можно перевести с «франко-английского» как «друг номер один») – это двухместный концепт. В некоторых европейских странах он классифицируется как квадроцикл, пишет Autocar. Автомобильчик имеет ширину менее 1,5 метра, максимальная скорость – 45 км/ч, вес – менее 450 кг. А это значит, что в некоторых странах Европы для его вождения не потребуется водительских прав.  

По словам Ксавьера Пежо, идея, заложенная в концепт, заключается в том, что современная молодежь все более склонна пользоваться автотранспортом, не владея им. Поэтому основное предназначение «первого друга» – работа в сервисах проката или каршеринга.

Концепт Ami One намеренно идет вразрез с нынешними тенденциями на мировом авторынке, где предпочитают крупные SUV. Однако Citroen верит и в другой тренд, завоевывающий все большую популярность, – полный отказ городских жителей от владения собственным автомобилем в пользу общественного транспорта и сервисов проката.

В этот тренд двухместный микроавтомобильчик вписывается практически идеально. Его конструкция максимально проста и технологична, с прицелом на надежность и долговечность. Все элементы кузова взаимозаменяемы, даже петли на обеих дверях расположены в одинаковых местах, то есть правая и левая двери идентичны. Поэтому пассажирская дверь открывается как обычно, а водительская – против хода. Так же одинаковы все четыре крыла и оранжевые панели спереди и сзади. Единственные элементы кузова, которые сильно отличаются отличаются друг от друга, это лобовое и заднее стекла.

Новый Citroen можно будет водить без прав. И не нужно покупать

Еще более интересные инженерные решения реализованы внутри. Минимализм Ami One проявляется в том, что автомобиль использует в качестве навигационной и развлекательной системы смартфон водителя. Он подключается к автомобилю, на единственный дисплей выводится то же изображение, что и на экране смартфона, а дальше вы можете пользоваться всеми функциями своего гаджета, включая голосовые помощники.

В компании Citroen считают, что целевая аудитория концепта – это молодые люди от 16 до 30 лет, городские жители, которые в ближайшем будущем будут склонны использовать прокатные автомобили, предпочтительно электрокары.

Ami One покажут на выставке в Женеве, причем это будет не «стендовая» статичная модель, а живой автомобиль, на котором собираются катать посетителей.

Напомним, по оценке иностранных аналитиков, Россия лидирует в «каршеринговой революции». Москва с населением более 12 миллионов человек сейчас имеет самый большой парк каршеринговых автомобилей в Европе и второй по величине в мире, уступая лишь Токио.  

 

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