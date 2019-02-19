С комментариями. Как Интернет отреагировал на проникновение «Фонтанки» в фем-кафе

Эксперимент корреспондента «Фонтанки», который переоделся женщиной, чтобы его пустили в закрытую для мужчин феминистскую кофейню «Симона», взбудоражил Интернет.

Одни благодарили автора за смелость и интересный текст, другие с негодованием осуждали за нарушение этики. Результат — сотни репостов в социальных сетях и метры дискуссий в пабликах. «Фонтанка» изучила реакцию на рассказ о том, что происходит в «кафе без мужчин» в запретные часы.

Информационный портал Лента.ру отозвался на шалость «Фонтанки» громким заголовком: «Российский журналист притворился женщиной и проник в запретное для мужчин кафе».

Фото: скриншот страницы сайта

Агрегатор новостей интернета Tjournal выделил в качестве ключевой такую фразу из текста «Фонтанки»: «В „Симоне« меньше всего тянет дискутировать об общественных проблемах или за что-то бороться».

Фото: скриншот страницы сайта

Фокус с переодеванием оценил и журнал «Esquire» и Afisha.daily.

Фото: скриншот страницы сайта

Фото: скриншот страницы сайта

А вот «Medialeaks» не просто перепечатали текст, но и попытались проанализировать реакцию на него: «Журналист переоделся в женщину, чтобы пробраться в кафе, куда не пускают мужчин. И объединил против себя всех».

Фото: скриншот страницы сайта

Судя по комментариям, собранным «Medialeaks», в Твиттере «Фонтанку» осудили за то, что редакция не отправила в запретное для мужчин кафе корреспондента-женщину. Также издание приводит возникший на почве нашего эксперимента мем: «А что, если большинство феминисток — это мужчины, переодетые по редакционному заданию?»

А что если большинство феминисток это мужчины, переодетые по редакционному заданию? pic.twitter.com/fERWKTOz2E — пищевая ценность (@AlyonaFonya) February 18, 2019

Журналисты портала «Хорошие новости Челябинской области» связались с автором публикации Алексеем Нимандовым на правах земляков и сделали заметку с оптимистическим заголовком: «Смелый эксперимент: бывший сельский учитель из Челябинской области переоделся в женщину и проник в феминистскую кофейню в Петербурге».

Фото: скриншот страницы сайта

«Московский комсомолец», в отличие от многих, не стал перепечатывать фото Алексея Нимандова в образе Александры, и обошелся «безликой» картинкой из фотобанка. А главным выводом сделал то, что изнутри феминистское кафе больше похоже на детский центр.

Фото: скриншот страницы сайта

Ту же картинку из фотобанка использовал портал «Карельские Вести».

Фото: скриншот страницы сайта

Деловая газета «Взгляд» пересказала историю с проникновением максимально близко к исходному тексту.

Фото: скриншот страницы сайта

А портал «Версия», специализирующийся на новостях и расследованиях, вывел тему на международный уровень, изменив всего одно слово в заголовке: «Россиянин переоделся женщиной и проник в запретное для мужчин кафе».

Фото: скриншот страницы сайта

Портал BigPicture решил добавить в заголовок жару, которого не было в основном тексте: «Российский журналист проник в логово феминисток, переодевшись женщиной».

Фото: скриншот страницы сайта

И только УралПолит.ru написали, что автор материала – «питерский» журналист.

Фото: скриншот страницы сайта

Журналисты «Правда.ру» почему-то решили, что в феминистском кафе «никто из посетителей не смог разоблачить мужчину в платье».

Фото: скриншот страницы сайта

Портал «Пикабу» перепечатал текст «Фонтанки» практически без сокращений, в комментариях разверзся филиал ада.

Паблик «Лентач» в социальной сети «ВКонтакте» отозвался на публикацию мемом.

В Твиттере появились частушки на заданную тему.

«В «Фонтанке» гонзо-журналисты

всех удивляют будь здоров:

то русских букв в статье напишут,

то слов».

В паблике «Ребра Евы» публикацию «Фонтанки» тоже репостнули с комментарием: «Неожиданная интервенция в Симону закончилась этим материалом. Должны сказать, что никто не пострадал, а с машинкой всё хорошо. Она работает».

Фото: скриншот сообщения/vk.com



При этом самого Алексея Нимандова создатель кофейни Леда Гарина в паблике забанила с формулировкой «за оскорбление трансгендерных людей». А «Ребра Евы» опубликовали еще и комикс, под которым участницы паблика оставили больше 130 комментариев.

Мнения разделились. Одни писали, что «не очень приятно, что человек пробрался тайно, но материал на самом деле хороший и весьма положительный», другие — что «чувствуют себя ужасно, словно пережила насилие, более мерзкого поступка и придумать невозможно».

В паблике «Школа феминизма» корреспондента осудили за «типично мужской» «наглый и беспринципный» поступок. Под репостом статьи развернулась дискуссия на тему того, как обезопасить «Симону» от присутствия мужчин в будущем, ведь «так любой психопат туда проникнуть может». Предлагались варианты пускать только биологических женщин или тех, кто сможет доказать принадлежность к женскому полу по паспорту. Также участницы паблика обсудили внешность корреспондента, отметив, что хозяйки кафе вполне могли принять его за реальную женщину, потому что он похож на «какую-то телеведущую».

Фото: скриншот страницы с сообщением/vk.com

В паблике «ТЫЖЕДЕВОЧКА» некоторые участницы узнали о существовании феминистского кафе в Петербурге из репоста публикации «Фонтанки». И тоже обсудили внешность корреспондента: «Он похож на одну мою бывшую коллегу, только у той волосы подлиннее были», «Угарный чел, заорала в голос с этой фотки. Хочу кафе с дресс-кодом, в которое будут пускать парней только при наличии женственной одежды и макияжа. Так и быть, чувак, туси с девушками, но в платье, пожалуйста».