На Дальнем Востоке кандидатов в депутаты от ЛДПР подозревают в поджоге здания администрации. Они сослались на алкоголь

Двух кандидатов в депутаты от ЛДПР подозревают в поджоге здания администрации поселка Прогресс в Амурской области.

Как 19 февраля сообщает сайт регионального управления МВД, накануне в полицию обратилась девушка и рассказала о неизвестных, которые разбили стекло в администрации посёлка Прогресс. По её словам, из окна шёл дым. Прибывшие на место полицейские увидели, что в помещение закинули горящую шину.

«Стражи правопорядка изъяли следы обуви и протектора шин, а также записи с камер наружного видеонаблюдения. Изучив их, полицейские установили автомобиль, на котором передвигались злоумышленники», — сообщили в ведомстве.

Предполагаемых поджигателей задержали. Мужчины, 1977 и 1980 года рождения, не смогли объяснить причины своего поступка и признались, что находились в состоянии алкогольного опьянения. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».

По данным ИА «Амур.инфо», задержанные являются зарегистрированными кандидатами в депутаты Совета народных депутатов поселка Прогресс. Эту информацию подтвердил глава Прогресса Сергей Провоторов, отметив, что мужчины собирались участвовать в выборах от партии ЛДПР. Досрочные выборы депутатов поселка Прогресс четвертого созыва назначены на 3 марта.