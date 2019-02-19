Бывший партнер Мирилашвили по игорному бизнесу оказался в больнице. В Алексея Коробецкого стреляли

Алексей Коробецкий, в прошлом партнер авторитетного предпринимателя Михаила Мирилашвили по игорному бизнесу (казино «Конти»), доставлен в больницу с огнестрельными ранениями. Об этом 19 февраля сообщает 47news.

По данным издания, Коробецкого доставили в Александровскую больницу накануне вечером. Медики информировали полицию о том, что к ним поступил мужчина «с черепно-мозговой травмой, пулевыми ранениями виска и подбородка, ранением брюшной полости и инородными телами в мягких тканях».

Как пишет 47news, 57-летний Алексей Коробецкий был доставлен в больницу из дома в ДНП «Модуль» во Всеволожском районе. По предварительным данным, мужчина был нетрезв. Полиция устанавливает обстоятельства происшествия.

Напомним, Коробецкий был партнером по бизнесу миллиардера Михаила Мирилашвили, которого в СМИ называли владельцем холдинга «Петро Мир». Кроме того, Мирилашвили с 90-х и до запрета игорного бизнеса контролировал компанию «Конти» – одного из крупнейших игроков на рынке. Коробецкий был совладельцем и гендиректором казино «Гигант-Холл».