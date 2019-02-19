Автора постов с IP-адреса математика Богатова на полтора года ограничили в свободных перемещениях

Суд в Ставрополе за призывы к беспорядкам приговорил к полутора годам ограничения свободы Владислава Кулешова. Противозаконные посты на сайте SysAdmins.ru тот публиковал с IP-адреса московского математика Дмитрия Богатова.

Как сообщает 19 февраля «Медиазона», приговор по делу Кулешова прозвучал еще 6 февраля. Как сообщалось ранее, он признал вину, дело слушалось в особом порядке. К суду из дела россиянина исчезла статья о публичных призывах к терроризму, а из потенциального организатора массовых беспорядков фигурант остался только тем, кто к ним призывал.

Кулешова арестовали спустя несколько дней после того, как все обвинения сняли с математика Дмитрия Богатова. Сообщения на сайте осужденный оставлял с его IP-адреса от имени пользователя Айрата Баширова, речь шла об акции в Москве 2 апреля и способах организации массовых акций в российской столице. Богатов убедил следствие в том, что в момент публикации его не было возле компьютера, и объяснил, что дома у него был установлен выходной узел сети Tor, который и позволил «прикрыться» Кулешову.