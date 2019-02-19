Прыгающие туристы обрушили мост-достопримечательность в Китае

Веревочный мост, который считается одной из достопримечательностей виллы Бэйгуань в городе Янцзян, рухнул после того, как туристическая группа начала его раскачивать. Об этом сообщает издание The Sun.

Шесть китайских туристов во время перехода через реку на высоте 2,5 метров начали раскачивать мост. Через несколько секунд конструкция не выдержала и рухнула после громкого щелчка.

Видео инцидента снял другой турист, который восклицает по-китайски, что он рад стоять на берегу реки, а не на мосту. Однако все закончилось хорошо, от падения в воду китайцев спасла страховка. Они остались висеть над рекой до приезда спасателей.

Теперь мост закрыт на неопределенный срок.