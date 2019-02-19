В Петербурге госпитализирован известный скульптор Анатолий Дёма

Народный художник РФ, профессор, один из ведущих скульпторов России Анатолий Дёма был госпитализирован в ночь на 19 февраля. Эту информацию «Фонтанке» подтвердили на кафедре монументально-декоративной скульптуры Художественно-промышленной академии имени А. Л. Штиглица, заведующим которой он значится на сайте учебного заведения.

На кафедре уточнили, что скульптор был направлен в Мариинскую больницу, куда его доставили из собственной квартиры. Говорить о диагнозе сочли преждевременным. Ранее в СМИ появилась информация о том, что 81-летний Дёма пережил инсульт и сотрясение мозга в результате падения.

Анатолий Дёма — автор памятников российскому флоту на «Адмиралтейских верфях», Александру Пушкину в Сургуте, судостроителям Северодвинска, героям 1941–1945 годов в Лебяжьем, погибшим русским на территории Дании в Копенгагене, Ивану Павлову в Санкт-Петербурге и других монументов, а также автор ансамбля историко-мемориальной площади в городе Николаеве.