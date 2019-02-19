Четвёртый день подряд. Что сегодня «минируют» в Петербурге

Четвертый день подряд в Петербурге продолжаются проверки и массовые эвакуации, спровоцированные массовыми рассылками анонимок с угрозами взрыва. «Фонтанка» следит за происходящим в режиме онлайн. Мы также обращаемся к нашим читателям с просьбой присылать фотографии и сообщения о случаях минирования через форму на нашем сайте.

19 февраля, 15:25 Всех вывели из торгового центра «Априори» на Большом проспекте П.С., 58

19 февраля, 14:36 В больнице Святителя Луки на Чугунной улице тоже неспокойно, пишут коллеги из «Мегаполиса».

19 февраля, 14:20 Посетителям «Макдоналдса» у станции метро «Удельная» не дали спокойно поесть. Сообщается, что заведение эвакуировано. Накануне у ресторанов сети в Петербурге был непростой день. Сообщение лжеминеров пришло в офис «Макдоналдса». В послании не уточнялось, в каком именно из заведений заложена бомба. Поэтому руководство приняло решение эвакуировать все точки, которых в городе 79.

19 февраля, 14:03 Очевидцы в социальных сетях сообщают, что эвакуировано главное здание многострадального университета ИТМО на Кронверкском и корпус на Биржевой линии, 14 Фото: Читатель «Фонтанки» Виталий

19 февраля, 13:49 В торговом центре «Пик» на Сенной площади продолжается проверка. Фото: Ольга Караваева Вчера гостей ТРК также пришлось выводить после угроз анонимных минеров. Сейчас «Пик» выглядит вот так: Фото: Ольга Караваева

19 февраля, 13:23 Массовая волна «минирований» в Петербурге в минувшую субботу, 16 февраля, коснулась 14 тысяч человек. В общей сложности 16 учреждений объявили эвакуацию из-за ложного письма о заложенной бомбе 16 февраля. В воскресенье, 17 февраля, в 17 учреждений поступили письма с угрозой взрыва. Всего на улицу вывели 13 927 человек. Экстренные службы проверили 10 ТЦ, один музей, два учебных заведения, здание городского суда и 3 иных объекта. Взрывчатых веществ нигде не нашли.

19 февраля, 13:20 В понедельник, 18 февраля, лжеминеры щелкали на кнопку «отправить» куда активней – письма с угрозами получили десятки организаций, проверять пришлось больше тысячи помещений . Почти все письма были подписаны именем президента России Владимира Путина, иное послание, о 250 кг тротила, получили в метрополитене. Не только угрозы взрыва, но и требования прочли в вечерней почте в некоторых ТРК – некий Вован просил полмиллиона. В Смольном сообщили, что у городских служб достаточно сил и средств для работы в подобном режиме, а петербуржцев «так просто не напугать».

19 февраля, 13:17 Кроме того, по словам очевидцев, вновь эвакуирован торговый центр «Жемчужная плаза». Представители соседнего бизнес-центра отметили, что пока информацией о «заминировании» не обладают. По всей видимости, получили письмо и в Выборгском районе. Горожане сообщают об эвакуации торгового центра «Озерки» возле одноименной станции метро. Дозвониться до администрации ТРК «Фонтанке» не удалось. Очевидцы сообщили, что им не попасть и в торговый центр «ПИК» на Сенной площади, а с утра был недоступен ТК «Нептун» на улице Марата.

19 февраля, 13:16 Очередное послание от имени президента получила на электронный адрес 111-я школа на улице Фаворского в Петербурге днем 19 февраля. Дети отправились в соседнюю школу, пританцовывая. Ученикам в Центральном районе повезло больше – младшие классы отпустили домой. Об эвакуации учеников в соцсетях сообщают очевидцы. Радостные ученики отправились в соседнюю школу около полудня, в здании их сменили сотрудники экстренных служб – МЧС, МВД и Росгвардии. В администрации Калининского района «Фонтанке» сообщили, что виной тому – очередное послание от имени президента. Также сообщается об эвакуации 207-й школы на Невском проспекте. По словам очевидцев, на время работы экстренных служб учеников отвели в кинотеатр «Колизей». Сообщении о заминировании, уточнили в администрации Центрального района, поступило около полудня, частично детей отпустили домой.