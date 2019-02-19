На свадьбе в Индии погибли 13 человек – из-за невнимательности водителя

ДТП во время празднования свадьбы в Индии унесло 13 жизней. Невеста попала в больницу.

Как сообщает 19 февраля канал NDTV, ДТП случилось в штате Раджастхан, на шоссе в округе Пратапгарх, в 417 километрах от столицы штата. По обочине двигалась свадебная процессия – люди, живущие вдоль дороги. В них врезался водитель грузовика.

Девять человек погибли на месте, ещё четверо – по дороге в больницу. Пострадавших – 15 человек, среди них невеста.

Видео: YouTube/Lokmat News

Напомним, в начале февраля в Индии почти сто человек погибли, побывав на похоронах. Они отравились контрафактным алкоголем.