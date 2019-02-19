Поп-арт-лето в Финляндии: в Тампере привезут крупнейшую в мире выставку плакатов Энди Уорхола

Крупнейшая в мире выставка плакатов американского художника Энди Уорхола пройдет летом в конгресс-холле Tampere-Talo в Тампере, сообщает Visit Finland.

На экспозиции будут представлены около 120 оригинальных постеров, созданных Уорхолом в 60-80-х гг. прошлого века, обложки для книг и журналов, альбомы и редкие коллекционные экземпляры. Работы привезут из Музея искусств и ремёсел Гамбурга.

Кроме того, 19 февраля был объявлен конкурс среди финских художников: им предлагается интерпретировать художественное наследие Энди Уорхола в условиях современной Финляндии. Лучшие работы также станут частью экспозиции.

«Выставка, пропитанная уважением к оригинальному и многоплановому искусству Уорхола, будет единым целым, где визуальное восприятие и музыка идут рука об руку», – рассказали организаторы.

Выставка пройдёт с 18 июня по 25 августа. Стоимость билетов — 13 евро для взрослых и 10 — для детей, студентов и пенсионеров.

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