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Финляндия
19.02.2019 13:10
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Поп-арт-лето в Финляндии: в Тампере привезут крупнейшую в мире выставку плакатов Энди Уорхола

Крупнейшая в мире выставка плакатов американского художника Энди Уорхола пройдет летом в конгресс-холле Tampere-Talo в Тампере, сообщает Visit Finland.

На экспозиции будут представлены около 120 оригинальных постеров, созданных Уорхолом в 60-80-х гг. прошлого века, обложки для книг и журналов, альбомы и редкие коллекционные экземпляры. Работы привезут из Музея искусств и ремёсел Гамбурга.

Энди Уорхол. Из серии «Суп “Кэмпбелл” I (F. & S. II. 44-53)». 1968. Шелкография. © Sotheby's

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Кроме того, 19 февраля был объявлен конкурс среди финских художников: им предлагается интерпретировать художественное наследие Энди Уорхола в условиях современной Финляндии. Лучшие работы также станут частью экспозиции.

«Выставка, пропитанная уважением к оригинальному и многоплановому искусству Уорхола, будет единым целым, где визуальное восприятие и музыка идут рука об руку», – рассказали организаторы.

Выставка пройдёт с 18 июня по 25 августа. Стоимость билетов — 13 евро для взрослых и 10 — для детей, студентов и пенсионеров.

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Справка:

Энди Уорхол — американский художник, продюсер, дизайнер, писатель, коллекционер, издатель журналов и кинорежиссёр, заметная персона в истории современного искусства, чья фамилия стала практически синонимом поп-арта. Это один самых продаваемых художников нашего времени: в 2014 году его «Тройной Элвис» был продан на нью-йоркском аукционе за 82 миллиона долларов. А безымянная работа Жана-Мишеля Баския, с которым Уорхол сотрудничал и которому покровительствовал, весной 2016-го ушла за 110 миллионов долларов.


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