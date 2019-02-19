«Метрострой»: Фрунзенский радиус запустят к 1 сентября

Три новые станции фиолетовой линии метро Петербурга могут быть запущены к 1 сентября, сообщили в ОАО «Метрострой». Раньше в Смольном говорили о 1 июля.

Как передает корреспондент «Фонтанки», новая дата прозвучала 19 февраля на встрече оппозиционных фракций Законодательного собрания с представителями комитета по развитию транспортной инфраструктуры и «Метростроя». По словам заместителя гендиректора предприятия Алексея Старкова, «месяц потеряли», поэтому реальной датой является начало осени.

Ранее в Смольном давали компании срок до 1 июля, это условие озвучивалось при решении отказаться от расторжения контрактов.

«Метрострой» обязан обеспечить завершение строительства станций «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» Фрунзенского радиуса до 1 июля 2019 года, – говорилось в сообщении аппарата губернатора. – В случае невыполнения этих условий город будет вынужден вернуться к процедуре расторжения контрактов».

Напомним, сегодня арбитраж утвердил мировое соглашение между «Метростроем» и Федеральной налоговой службой. Предполагается, что после этого финансовые счета компании будут разблокированы. При этом нерешенной остается проблема получения банковских гарантий для перечисления средств заказчика. По словам Старкова, в данный момент предприятие работает в этом отношении с Газпромбанком.