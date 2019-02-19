«Метрострой»: Фрунзенский радиус запустят к 1 сентября
Три новые станции фиолетовой линии метро Петербурга могут быть запущены к 1 сентября, сообщили в ОАО «Метрострой». Раньше в Смольном говорили о 1 июля.
Как передает корреспондент «Фонтанки», новая дата прозвучала 19 февраля на встрече оппозиционных фракций Законодательного собрания с представителями комитета по развитию транспортной инфраструктуры и «Метростроя». По словам заместителя гендиректора предприятия Алексея Старкова, «месяц потеряли», поэтому реальной датой является начало осени.
Ранее в Смольном давали компании срок до 1 июля, это условие озвучивалось при решении отказаться от расторжения контрактов.
«Метрострой» обязан обеспечить завершение строительства станций «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» Фрунзенского радиуса до 1 июля 2019 года, – говорилось в сообщении аппарата губернатора. – В случае невыполнения этих условий город будет вынужден вернуться к процедуре расторжения контрактов».
Напомним, сегодня арбитраж утвердил мировое соглашение между «Метростроем» и Федеральной налоговой службой. Предполагается, что после этого финансовые счета компании будут разблокированы. При этом нерешенной остается проблема получения банковских гарантий для перечисления средств заказчика. По словам Старкова, в данный момент предприятие работает в этом отношении с Газпромбанком.
Справка:
Проблемы «Метростроя» проявились во второй половине 2018 года: стало известно о том, что строитель городской подземки срывает сроки по оранжевой, фиолетовой и коричневой веткам метро, а на станциях «Новокрестовская» и «Беговая» были обнаружены более 1000 недоделок. К концу года налоговая инспекция заблокировала счета компании из-за найденных нарушений на сумму в 788,9 млн рублей, из-за чего у «Метростроя» возникли серьезные трудности с выплатой заработной платы своим рабочим. Ситуация поменялась лишь когда вмешались городские власти. При этом вплоть до января 2019 года Смольный обвинял компанию в неграмотном менеджменте и неправильных решениях. Та отвечала обвинениями в намеренном затягивании приемки и оплаты работ.
21 января 2019 года Смольный расторг с компанией 3 из 4 контрактов на строительство новых линий метрополитена и публично объявил, что найдет нового подрядчика для создания городской подземки. Однако спустя 10 дней Смольный отказался от идеи расторжения контрактов, но выставил условия – компания должна заключить мировое соглашение с налоговой, раздать все долги по зарплате, а также достроить три новые станции фиолетовой линии к 1 июля.