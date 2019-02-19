Лжеминеры продолжают слать письма. Эвакуированы две школы

Очередное послание от имени президента получила на электронный адрес 111-я школа на улице Фаворского в Петербурге днем 19 февраля. Дети отправились в соседнюю школу, пританцовывая. Ученикам в Центральном районе повезло больше – младшие классы отпустили домой.

Об эвакуации учеников в соцсетях сообщают очевидцы. Радостные ученики отправились в соседнюю школу около полудня, в здании их сменили сотрудники экстренных служб – МЧС, МВД и Росгвардии. В администрации Калининского района «Фонтанке» сообщили, что виной тому – очередное послание от имени президента.

Также сообщается об эвакуации 207-й школы на Невском проспекте. По словам очевидцев, на время работы экстренных служб учеников отвели в кинотеатр «Колизей». Сообщении о заминировании, уточнили в администрации Центрального района, поступило около полудня, частично детей отпустили домой.

Как рассказала «Фонтанке» мама одного из учеников, также эвакуирована начальная школа под тем же номером, но в другом здании. «Сказали, что учебная тревога. Всех вывели на спортивную площадку за зданием школы. После чего организованной толпой отвели в 209-ю школу, в актовый зал. Всё было без паники и организованно. Дети ждут распоряжений классных руководителей. Некоторых детей уже забрали родители. При этом портфели остались в школе. Во время эвакуации их попросили не брать», – добавили очевидцы.

Кроме того, по словам очевидцев, вновь эвакуирован торговый центр «Жемчужная плаза». Представители соседнего бизнес-центра отметили, что пока информацией о «заминировании» не обладают.

По всей видимости, получили письмо и в Выборгском районе. Горожане сообщают об эвакуации торгового центра «Озерки» возле одноименной станции метро. Дозвониться до администрации ТРК «Фонтанке» не удалось.

Ранее эвакуации проводили в торговом центре на улице Марата и в госпитале ветеранов войн в Невском районе . Накануне лжеминеры щелкали на кнопку «отправить» куда активней – письма с угрозами получили десятки организаций, проверять пришлось больше тысячи помещений . Почти все письма были подписаны именем президента России Владимира Путина, иное послание, о 250 кг тротила, получили в метрополитене. Не только угрозы взрыва, но и требования прочли в вечерней почте в некоторых ТРК – Вован просил полмиллиона. В Смольном сообщили, что у городских служб достаточно сил и средств для работы в подобном режиме, а петербуржцев «так просто не напугать».