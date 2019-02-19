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19.02.2019 12:51
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«Мы никогда не обследовали здание целиком». Ректор ИТМО заявил, что знал об аварийном перекрытии, и назвал сумму ущерба

Ректор Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) Владимир Васильев 19 февраля рассказал о ситуации с обрушившимся учебным корпусом университета на улице Ломоносова. И подтвердил, что знал об экспертизе здания, которая показала аварийное состояние перекрытия. Васильев подчеркнул, что корпус будут восстанавливать.

- Это правда [об экспертизе]. В одном проекте было написано об аварийном состоянии элемента конструкции. Это место, одно перекрытие, было закрыто для доступа, и там работы не проводились. Закрыт был для доступа студентов и весь второй этаж. Но это место сейчас не разрушено. Те помещения, где произошло обрушение, были признаны ограниченно работоспособными. Сегодня мы должны были заключать договор на укрепительные работы в этом месте. Но теперь его не будет.

Васильев добавил, что целиком здание в вузе никогда не обследовали. Вопрос восстановления корпуса пока обсуждается: в Москве находятся два проректора, которые повезли в столицу документацию. Завтра туда отправится и сам ректор, и тогда будет принято окончательное решение.

По предварительным оценкам, ущерб от обрушения здания составил 70 млн рублей. Это только стоимость имущества: в частности, в разрушенных помещениях располагались 12 лабораторий химико-биологического кластера.

Кроме того, по словам Васильева, была усилена охрана всех корпусов на Ломоносова, 9, а также произведены перекрытия всех переходов из соседних зданий.


© Фонтанка.Ру

Справка:

Обрушение кровли и деревянных перекрытий пяти этажей корпуса ИТМО произошло 16 февраля. Из здания были эвакуированы 86 студентов и преподавателей, пострадавших и погибших нет. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при строительных работах. Ремонтировала исторический корпус ООО «ПетербургРеставрация». Совладелец компании поделился своим видением, почему могли рухнуть пять этажей в здании на улице Ломоносова.

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